Sint-Lievens-Houtem geeft de padden een zetje

GENT ZAAK JESPERS. Onderzoeks­rech­ter ‘Le Beau Guy’ voor assisen wegens moord. “Ik wil namen noemen, maar ik waarschuw u: het zal erg zijn”

“Twintig jaar dwangarbeid”. Met dat verdict zette de jury op 28 januari 1978 in Gent een punt achter een assisenproces dat de Belgische justitie op haar grondvesten deed daveren. Voor het eerst in de geschiedenis moest een onderzoeksrechter zelf voor het hof van assisen verschijnen voor moord en moordpoging op zijn vrouw. Het werd ‘een proces van de eeuw’, met alle bekende advocaten uit die tijd, de BRT die voor het eerst liveverslag deed vanop assisen... Maar iedereen bleef achter met het gevoel: hier is de waarheid niet verteld. Durfde Guy Jespers die niet uit te spreken? Reconstructie van een unieke en vooral raadselachtige rechtszaak.

30 januari