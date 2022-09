Samenwerkingsovereenkomst eerste stap om uit armoede te geraken

Denderhoutem Brandweer moet fietser (40) bevrijden nadat hij onder wielen van voertuig terecht­komt

In de Eigenstraat in Denderhoutem bij Haaltert is een 40-jarige fietser donderdagavond met zijn fiets onder de wielen van een personenwagen terechtgekomen. De fietser zat gekneld en de brandweer moest de man bevrijden, dit nam enige tijd in beslag. De man is niet in levensgevaar.

1 september