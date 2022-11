Samen tegen Kanker met de Morelgemvrienden op Houtem Jaarmarkt

Lede Theater Rosie brengt 'Husbands & Wifes' in GC De Volkskring

In een regie van Katrien Vandepitte brengen de Ruth De Maere, Sarah D’Hondt, Tom Bracke, Elien Sonck, Olivier Giger, Mieke Oosterlinck, Pieter Siau, Jonas Van Overwaelle, Tom Jacobs dit weekend met Theater Rosie ‘Husbands & Wifes’ in GC De Volkskring in Lede.

2 november