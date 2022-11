Ruim 1 miljoen euro subsidies voor werken na aankoop parochiale gebouwen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert 5,4 miljoen euro in gloednieuwe en te renoveren schoolgebouwen. In Oost-Vlaanderen zullen 22 scholenbouwprojecten met deze infrastructuurmiddelen aan de slag kunnen. Eén van die scholen is Klim-Op in Bavegem. “Net voor de start van de zomervakantie kochten we van de gemeente de toiletgebouwen en een stuk grond in de Kerkkouterstraat waardoor alle horden genomen zijn om begin volgend jaar met de vernieuwing van de zaal te starten”, vertelt directeur Jo De Deurwaerder.