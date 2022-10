Retrokoers in Eroica-stijl opent Houtem Jaarmarkt

Wielrennen Topcompetitie Cedric Keppens slaat ‘tripleslag’ in Affligem Classic: “Vier zeges leveren mij de eindwinst op in Topcompeti­tie”

Cedric Keppens beëindigde het wielerseizoen als hij het begonnen is: winnend. Zondag schreef de nieuweling uit Sint-Lievens-Houtem de drieëndertigste Affligem Classic op zijn palmares bij. Het was zijn twintigste overwinning. Keppens sloeg meteen een ‘tripleslag’. Naast de dagzege in Affligem was er ook nog eindwinst in de Topcompetitie.

9 oktober