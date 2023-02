RESTOTIP. Promenade 18 in Sint-Lievens-Houtem: Foodsharing als extra troef

Konijn overleeft crash tegen carport niet: "Ze noemen dat hier de autosnel­weg van Er­pe-Me­re”

In de Langemunt in Aaigem is een bestuurder donderdag kort na 10 uur met zijn lichte bestelwagen in een vier jaar oude carport gereden. Daarbij liep ook de geparkeerde wagen van de bewoners enkele stevige deuken op. “Ons konijntje dat in de voortuin zat in een hok, heeft de crash helaas niet overleefd", treuren de bewoners Berlinde en Valery. Zij en de chauffeur doen hier het hele verhaal.