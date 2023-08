GP Lucien van Impe is voortaan dameskoers: 7 ronden doorheen volledige gemeente

De laatste kermiskoers van Mere op donderdag 24 augustus is dit jaar ook de eerste kermiskoers. Nadat de Meerse Wielervrienden de handdoek in de ring gooiden, namen Wielervrienden Broek de laatste kermisdag en de GP Lucien Van Impe over.