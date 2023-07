Regenbuien, maar soms ook zon in Sint-Lievens-Houtem vandaag

NET OPEN. Leegstaand stationsge­bouw is voortaan hippe koffiezaak: “We serveren ook ontbijt, lichte lunch, streekbie­ren en desserts”

Met de opening van Alacart in het oude stationsgebouw van Herzele is er vanaf zaterdag 15 juli nieuw leven in de stationsbuurt. Voortaan kan je aan de sporen niet alleen de trein, maar ook een lekkere koffie of maaltijd nemen. En dat zeven dagen op zeven.