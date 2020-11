Postbodes kop van Jut nu pakjes afgehaald moeten worden: “In eerste lockdown waren we helden, nu zijn we luierikken”

Oost-VlaanderenBpost kan het niet meer aan, kopten we zaterdag op onze voorpagina. Pakjes zullen niet meer op hun bestemming geraken en moeten worden afgehaald in het postkantoor. Mogelijk wordt hiervoor zelfs een verwerkingskost van 1 euro aangerekend. Gevolg: de postbodes zijn kop van Jut en worden verweten voor luieriken en ander liefs. “Erg”, zucht postbode Evelien Genitello. “In de eerste lockdown waren we nog helden, nu worden we door het slijk gehaald. Nochtans werken we nog steeds even hard. Correctie: minstens even hard.”