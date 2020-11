Postbodes kop van Jut nu pakjes afgehaald moeten worden: “In eerste lockdown waren we helden, nu zijn we luieriken”

Gent Discrimina­tie

20 november De Stad Gent gaat voor meer diversiteit en inclusie in eigen rangen. Dat staat te lezen op haar officiële site. Voor diegenen die niet elke dag een woordenboek lezen: inclusie is de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Wat de Stad Gent precies bedoelt, is dat haar personeelsbestand een afspiegeling moet worden van de diverse samenleving en dat er dus dringend meer mensen van vreemde origine aan de slag moeten. Bij de aanwerving van nieuw stadspersoneel zal een kandidaat met buitenlandse roots voorrang krijgen op een autochtoon, zegt schepen van Werk Bram Van Braeckevelt. Hij zegt er in één adem bij dat dat geen discriminatie is. Zelfs geen positieve. Wat het dan wel is, ontgaat mij een beetje. Eerst en vooral is elk mens uniek en kunnen er dus nooit 2 kandidaten precies even geschikt zijn voor een job. Ik vrees dat de stad de resultaten van haar sollicitanten zal interpreteren zoals ze dat zelf wil om aan haar quotum te geraken. Schepen Van Braeckevelt wil het niet over quota hebben maar waar het dan wel om draait, ontgaat mij een beetje. Niet enkel mensen van vreemde origine zullen voorrang krijgen, ook zij die behoren tot de LGBTQIA+-gemeenschap krijgen extra kansen. Voor diegenen die niet elke dag hun woordenboek bijwerken, die lettercombinatie slaat op mensen die ofwel gay, bi, transgender of genderneutraal zijn, of aan meerdere van die categorieën voldoen. Je zult maar een blank heterokind hebben dat niet van plan is een geslachtsoperatie te ondergaan, het zal in deze stad nooit aan werk geraken. Ik ben volledig voor integratie en tegen discriminatie van gelijk welke groep, maar als je aan iemand voorrang verleent op basis van diens afkomst of geaardheid, dan laat je iemand anders in de kou staan vanwege diens afkomst of geaardheid.