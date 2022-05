Postbode die brieven in gracht dumpt op non-actief gezet

Bambrugge Lies (39) en Frederik (51) starten biertuin ‘Beerbird’ onder de vleugels van de struisvo­gel: “En we verloten liters van ons struis bier”

Links naast restaurant Die Volstruis langs de Oudenaardsesteenweg in Bambrugge kan je bij mooi en minder mooi weer op vrijdagen genieten van de biertuin van Lies Strickaert en Frederik De Backer. “Een uitloper van de maandelijkse bierproeverijen waarmee we in 2013 van start gingen en waardoor we uiteindelijk zelf bier gingen brouwen.”

13 mei