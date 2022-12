Politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem laat agenten zelf beslissen om deel te nemen aan boeteloze maand

Zottegem Joris neemt als 'Special Devil' deel aan Europese Futsal Christmas Cup van Special Olympics

De 33-jarige Joris Caekebeke uit Zottegem neemt als ‘Special Devil’ deel aan de Europese Futsal Christmas Cup van Special Olympics in het sportcentrum Belleheide in Roosdaal, de thuisbasis van RSCA Futsal. “Ik kijk ernaar uit om terug samen te sporten, zeker in zo’n mooie, nieuwe zaal. Ik hoop dat we zondag de finale spelen tegen het team uit Oekraïne", blikt Joris vooruit.

12 december