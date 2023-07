Picknick in Zonnegem

“Hij was pas 2,5 toen we naar de hulpverle­ning gingen”: ouders van Lars (18) over moeilijke zoektocht naar opvang voor agressieve zoon

“Onze band met Lars is de laatste maanden weer hechter, maar het ongemak blijft.” Inge (44) en Peter (59) kregen in mei plots te horen dat hun zoon op zijn achttiende niet meer terechtkon in de jeugdpsychiatrie en enkele dagen later al naar huis zou komen. Lars heeft een obsessie voor seks en werd opgenomen na agressief en grensoverschrijdend gedrag tegenover zijn moeder. Uiteindelijk kon hij tijdelijk terecht in een gesloten jeugdinstelling. Zijn ouders hopen nu dat er vóór februari een plaats vrijkomt in een gespecialiseerde voorziening, want nadien staat hij niet meer onder de bevoegdheid van de jeugdrechter.