Peuters Klim-Op beelden kerstverhaal uit

Aaigem/Kerksken Ines (29) schreef rijmverha­len­boek­je ‘Loebas’ voor neefje August: “Leuke verhaal­tjes voor kinderen die van pratende dieren houden”

De uit Kerksken afkomstige Ines Van Impe (29) die momenteel in Aaigem woont, bracht net in eigen beheer een leuk verhalenboekje uit over het konijntje ‘Loebas’. “Een projectje dat tijdens de rustige coronaperiode startte toen mijn broer en schoonzus me vroegen meter te worden van hun kindje.”

16 december