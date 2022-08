Peuterprobeerdag in Klim-Op

Bambrugge REEKS. Huizen van vertrouwen: “Bij Molens Van Sande bleef de tijd niet stilstaan”

Van sommige bedrijven en winkels kan je je niet voorstellen dat ze er nooit waren. Dat is ook het geval voor Molens Van Sande, gebouwd langs Prinsdaal in Bambrugge (Erpe-Mere) naast, op en over de Molenbeek. Al in 1629 was er op deze plek een kleine korenwatermolen verbonden aan het verdwenen kasteel van Bambrugge te vinden. “De brand in 2001 lag aan de basis van een grote ommekeer.”

