Paasmarkt met zoektocht naar gouden paasei

Van kevertref­fen tot countrycon­cert: dit zijn onze tips voor het weekend in de Dender­streek en Vlaamse Ardennen

Geen zin om komend weekend binnen te blijven? En heb je nog geen plannen op zaterdag 11 maart en zondag 12 maart? Wij helpen je graag verder met vijf leuke tips uit de Denderstreek en Vlaamse Ardennen. Van het kevertreffen in Ninove tot een countryconcert in Ronse. Dit weekend is er voor elk wat wils.