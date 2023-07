Opnieuw rijdt wagen in op container langs Diepestraat

Gemeente koop grond aan voor aanplant bos op perceel waar asbest­stort zou komen: “Een win-win situatie“

De gemeente Oosterzele heeft een perceel grond van 4,42 hectare groot aangekocht ter hoogte van Berg om er aan bosuitbreiding te doen. De grond paalt aan een bestaande boszone. Opmerkelijk is dat de grond enkele jaren geleden negatief in het nieuws kwam omdat een bedrijf er een asbeststort wou inrichten. “Die dreiging is nu helemaal van de baan. Een win-win situatie voor de inwoners.”