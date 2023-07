Oost-Vlaanderen stopt plan voor grootschalige onteigeningen in de koelkast na duizenden bezwaarschriften

Tot en met woensdag 19 juli konden burgers, organisaties en lokale besturen een reactie geven op het ontwerp beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050'. Het plan wil de beperkte beschikbare ruimte in Oost-Vlaanderen duurzaam gebruiken door die enerzijds opnieuw echt open te maken en anderzijds door het wonen vooral te concentreren in bovenlokale kernen en steden. Om dit te realiseren, zou een groot aantal huizen onteigend moeten worden.

De teneur van de reacties is voor de deputatie duidelijk genoeg om een kruis te laten trekken over het beleidsplan. “Er werd de voorbije weken heel wat gedebatteerd. En dat is een goede zaak, want een ruimtelijke visie die de blik ver vooruit werpt in de toekomst, verdient wel wat debat. Daarbij werd helaas af en toe onzin verkocht, maar daarnaast werden voor alle duidelijkheid ook heel wat terechte bemerkingen geuit", zegt eerste gedeputeerde Koen Mons.

Materiële fouten

De deputatie heeft van in het begin gesteld te zullen luisteren naar de signalen uit het veld, met name van de gemeentebesturen, en voegt vandaag de daad bij het woord. “Naast een aantal materiële fouten in het plan, worden er vooral veel vragen gesteld bij het detailniveau, de haalbaarheid en de financiële consequenties. Daarenboven stellen we vooral vast dat gemeenten zich in hun autonomie geraakt voelen. En dat willen we voor alle duidelijkheid niet: we willen net in een partnerschap met onze gemeentebesturen kunnen werken. Zonder draagvlak bij de gemeentebesturen, is er van dat partnerschap geen sprake. Om de vertrouwensband tussen provincie en gemeentebesturen te herstellen, is het dan ook noodzakelijk dit beleidsplan in te trekken", gaat gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening An Vervliet verder.

Niet opleggen maar overleggen

Liever een goed en gedragen beleidsplan, dan een ‘snel’ beleidsplan, zo werd een tijd terug reeds geopperd. Ook dat wordt er harte genomen: er zal deze bestuursperiode dus geen nieuw beleidsplan komen. “Ik denk dat iedereen wel onderschrijft dat er wel degelijk een visie nodig is over hoe wij in de toekomst willen omgaan met de ruimte in Oost-Vlaanderen. De verschillende reacties uit het openbaar onderzoek zullen alvast een goede basis vormen om aan de slag te gaan rond die visie. Dat is tenslotte ook de reden waarom we bewust het openbaar onderzoek hebben laten verder lopen. Maar uiteindelijk moeten we toch echt goed in gesprek gaan met de gemeentebesturen: niet opleggen maar overleggen. En vooral ook hun kennis van de situatie ter plaatse honoreren. Het is belangrijk om daar ruim voldoende tijd voor uit te trekken", besluit gedeputeerde Kurt Moens.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.