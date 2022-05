Onweer zet Houtemse straten onder water

Tussen 12 en 13 uur viel er om en bij de 25 liter regen per vierkante in Sint-Lievens-Houtem. Zo’n grote hoeveelheid konden de rioleringen niet slikken waardoor het water op de rijbaan bleef staan. Dat was onder meer het geval in Morelgem, Kattenbos, Polbroek, Nederweg en op het Marktplein. Toen de regen stopte trok het water even snel weg. Wel bleef op heel wat plaatsen een laagje modder achter. Het opruimen was een kolfje naar de hand van brandweerpost Sint-Lievens-Houtem.