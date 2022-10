Officiële opening Bakkerswegel en Letterhoutemdorp

Denderhoutem Arbeider gewond naar ziekenhuis nadat hij met benen klem komt te zitten in verzakte riool

In de Ankerstraat in Denderhoutem is dinsdagochtend een arbeidsongeval gebeurd terwijl een man aan het werken was aan de riolering. Het is het tweede arbeidsongeval op een dag in de regio. Dinsdagochtend enkele uren eerder overleed er ook al een man bij een tragisch arbeidsongeval.

11 oktober