Nieuwe bandengraafmachine moet gemeentearbeiders efficiënter laten werken

De Houtemse technische dienst beschikt sinds dinsdag over een nieuwe bandengraafmachine van 166.000 euro. Toch wordt het nog minstens een week wachten voor je er de gemeentearbeiders mee aan het werk ziet want op 14 juni volgt eerst nog een opleiding. “Met deze graafmachine kunnen we sneller ingrijpen bij overstromingen of modderstromen. Nu moeten we onze oude graafmachine eerst nog op een aanhangwagen plaatsen. Dat is in de toekomst niet meer nodig. Met deze graafmachine kunnen we ook op plaatsen komen waar dat vroeger niet het geval was. Daarvoor deden we een beroep op een externe firma. Ook dat gaat veel minder het geval zijn", zegt schepen Tim De Groote.