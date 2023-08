Nieuwe asfaltlaag voor Wettersesteenweg in Bavegem

NET OPEN. Franky (50), Karin (50) en dochter Amy (20) worden nieuwe gezichten van Patronaat

Net op tijd om voor een gevuld kermisprogramma te zorgen, nemen Franky en dochter Amy Rombout uit Nieuwerkerken de uitbating van het Patronaat in Mere over. “Bedoeling is om er meteen keihard tegenaan te gaan”, vertellen ze. Dat is alvast nu vrijdag 4 augustus het geval met de opening.