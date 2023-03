Natuurpunt Houtem helpt 646 amfibieën veilig de straat over

Het was een lange periode van paddentrek, waarbij het jaarbegin bijzonder zacht was en de paddentrek reeds in januari op gang kwam, gevolgd door sterk wisselende weersomstandigheden met voor de verandering nog eens vorstperiodes. “Opvallend is dat er dit jaar het minste aantal bruine kikkers werden waargenomen in alle overzetjaren in Bussegem. Het was zeker een succesvol jaar. Het totaalcijfer is volgens het gemiddelde, maar bovenal bleven de verkeersslachtoffers beperkt en was er terug een fantastische groep vrijwilligers die elke dag in de weer was", laat Natuurpunt Houtem weten.