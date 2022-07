Na klacht buurtbewoner: Weehage wordt plaatselijk verkeer

Het was na aanhoudelijke klachten van een bewoner dat de gemeente tellingen uitvoerde in de Weehage. “Die metingen gebeurden van 26 april tot en met 10 mei. Er werden in totaal 3.976 voertuigen geregistreerd. Dit komt neer op een gemiddelde van 265 voertuigen per dag. Vervolgens werd er advies gevraagd aan de verkeersdeskundige van de politie. Aan Weehage zijn er twee verbindingen naar de trage wegen, wat een gevaarlijke situatie creëert voor fietsers. Omwille van die reden en het feit dat er voldoende ontsluiting is via Molenkouter en Keiberg, werd onderzocht of in Weehage enkel plaatselijk verkeer kon worden toegelaten”, motiveert schepen van Mobiliteit Tim De Groote (NH) de beslissing. De huidige verkeersborden C21 3,5 ton worden vervangen door de verkeersborden C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’. Hierdoor is enkel plaatselijk verkeer toegelaten. Fietsers hebben wel nog doorgang.