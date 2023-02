Na de krokusbollen het zaaigoed: klimaatgroep organiseert nieuwe samenaankoop

Het gaat slecht met de insecten wereldwijd. Op de Rode Lijst van Europese vlinders van 2010 staan 38 van de 482 Europese soorten (8%) als bedreigd en 44 soorten (10%) als kwetsbaar. Uit meer dan de helft van de bijensoorten zijn 33 % in meer of mindere mate bedreigd, 7 % bijna bedreigd en 12 % komt niet meer voor in ons land. “Er moeten vele inspanningen gebeuren, op wereldschaal. Toch kan iedereen zelf bijdragen om de lokale insectenstand te bevorderen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat onze eigen omgeving aantrekkelijk wordt. Private tuinen omvatten naar schatting 8 % van onze totale ruimte in Vlaanderen, als we inwoners kunnen overhalen een deel van die tuin om te vormen tot een insectenbuffet winnen we al aan biodiversiteit. Zo kunnen we in onze tuinen zorgen voor goed leefgebied door een beheer waarbij er ruimte blijft voor vlinders, zweefvliegen, bijen en andere insecten. Afstappen van kortgewiekte gazonnen, kiezen voor een gefaseerd maaibeleid en resoluut gaan voor inheemse waardbloemen", vertelt Annemie De Craemer.