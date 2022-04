Musical De fantastische meneer Vos in Klim-Op

De fantastische meneer Vos wordt de afsluiter van het schooljaar, waarbij heel wat aandacht besteed werd aan communicatie, sociale vaardigheden en bewegingsexpressie. “Het wordt een vrolijke spektakelmusical die het grappige, tedere en spannende verhaal brengt over de familie Vos. Het scenario dat verwijst naar de bestseller van Roald Dahl werd herschreven door een groep leerkrachten en voorzien van aangepaste muziek. Via een auditie werden de hoofdrollen aan de leerlingen van de bovenbouw toegewezen. De drie voorstellingen vinden plaats in het cultureel centrum De Fabriek in Sint-Lievens-Houtem zodat alle toeschouwers comfortabel kunnen genieten", laat directeur Jo Ddedeurwaerder weten. Tickets kosten 10 euro voor +12 jaar en zijn te verkrijgen via het secretariaat van de school tijdens de schooluren of via mail naar ellen.moreels@klimopbavegem.be.