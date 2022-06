Morelgemvrienden schenken ruim 121.000 euro aan dienst oncologie UZ Gent

Het bedrag is de opbrengst van drie werkjaren: 2019, 2020 en 2021. Door Corona kon de overhandiging van de cheques niet eerder gebeuren. “2019 sloten we af met 56.425 euro op de teller. Daarna brak de coronapandemie uit waardoor heel wat activiteiten geannuleerd werden. Toch slaagden we er nog in om in 2020 en 2021 respectievelijk 35.000 euro en 30.000 euro in te zamelen. Dank daarvoor aan alle medewerkers, sponsors, sympathisanten, personen/organisaties die bijdragen gestort hebben en aan het bestuur voor de inspanningen van de voorbije jaren", zegt persverantwoordelijke Ivan Leus.