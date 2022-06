Midzomerfeest bij Natuurpunt Houtem

Midzomer is de langste dag van het jaar. Op veel plaatsen wordt dit magisch begin van de astronomische zomer feestelijk gevierd. “Wij vieren samen met leden en sympathisanten in ons eigen natuurplekje. Naast de mogelijkheid tot het nuttigen van een drankje en een hapje voorzien we de nodige animatie en wordt het wandelpad in het Baleibos officieel ingewandeld. We hopen er samen met jou een gezellige avond van te maken", zegt voorzitter Erwin Declercq. parkeren is niet mogelijk in de directe nabijheid van het Baleibos. Kom indien mogelijk met de fiets, te voet of parkeer je op wandelafstand.