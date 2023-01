Man in levensgevaar nadat wagen bocht mist en tegenligger ramt

Zware hoofdwonde

Door de klap vloog een passagier die in de eerste wagen op de achterbank zat, met zijn hoofd tegen de voorruit. De man, die uit Bavegem komt, liep hierbij een zwaar hoofdletsel op. Hij verkeerde in levensgevaar en werd onder begeleiding van een MUG-team overgebracht naar het UZ Gent. Ook de vrouw uit de aangereden wagen raakte gewond, maar mocht het ziekenhuis in Zottegem al in de loop van de nacht verlaten.