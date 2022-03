Man dreigt 4 jaar in cel te belanden voor dubbele verkrachting. Uiteindelijk krijgt hij 4 maanden cel met uitstel voor geweld: “Teveel twijfel”

In het voorjaar van 2018 kreeg de man, B., een relatie met een collega. De jonge vrouw zou al snel spijt gekregen hebben van de relatie, maar durfde de verhouding niet te beëindigen uit angst voor haar werkgever en voor B. Ze vreesde immers ontslagen te worden omdat er geen relaties op de werkvloer mochten zijn. “Tijdens die relatie sloeg hij haar en had hij minstens tweemaal seksuele betrekkingen met haar zonder haar toestemming”, zei het parket dat verduidelijkte dat hij heel dominant en gewelddadig was. “Gelukkig had ze goede collega’s die al snel doorhadden dat er iets niet klopte. Ze merkten blauwe plekken op bij het slachtoffer en lieten zich niet afpoeieren door een goedkope smoes, waardoor het slachtoffer haar verhaal heeft durven doen”, aldus nog het parket bij de behandeling van de zaak.

‘Vernederend’

Enkele weken later ging B. op date met een Tinder-match. Twee eerdere dates waren goed verlopen en bij de derde afspraak wilde hij zijn kans wagen. Ze gingen in Vilvoorde naar België-Brazilië kijken en de avond eindigde bij de jonge vrouw thuis. Daar maakte de man seksuele avances, die eerst werden afgewezen. De jonge vrouw bedacht zich evenwel en ze verplaatsten zich naar de slaapkamer. Ze wilde hem alsnog een kans geven en beiden belandden in bed. Toen het slachtoffer daar een seksspeeltje bovenhaalde, werd B. boos en sloeg hij haar. “Ik vond dit vernederend”, maakte hij later duidelijk tegen zijn ondervragers. De vrouw maakte duidelijk dat ze zijn reactie helemaal niet oké vond, maar B. greep haar bij de keel, waarop zij zich niet langer verzette en hij gemeenschap met haar had. “Het is duidelijk dat dit geen toestemming was en er dus sprake is van verkrachting. Toen ze de volgende dag aangifte deed, waren er wurgsporen in haar hals te zien.” Het parket vorderde vier jaar cel tegen de man.

Wurgsporen

Onredelijk, aldus de verdediging. “Dit gaat hier over een onbesproken man. Een volledig blanco strafregister”, aldus zijn advocaat Rik Vanreusel. “Het minste dat we kunnen zeggen is dat het in beide gevallen gaat over zeer ambigue situaties zijn. Bovendien is er in geen van beide sprake van enige objectieve bewijzen”. De verdediging was dan ook vol voor de vrijspraak gegaan. “Mijn cliënt heeft geschrokken gereageerd toen die Tinder-date een seksspeeltje uithaalde, maar hij heeft haar niet geslagen. Ze hebben vervolgens nog betrekkingen gehad, maar dat gebeurde met toestemming.” De wurgsporen zouden volgens de verdediging niet bewijzen dat het om verkrachting ging. “Bij ruwe seks is dat niet zo abnormaal”, stipte Vanreusel aan. Ook tijdens de relatie met zijn collega was er geen sprake van verkrachting, aldus de advocaat. “De vrouw verklaart dat ze geen initiatief nam voor de betrekkingen en hem gewoon zijn ding liet doen, maar dat ze nooit iets tegen hem heeft gezegd. Dan wordt het voor hem heel moeilijk om door te hebben dat zij dit niet wou”, zei meester Vanreusel.

Een vrijspraak over de hele lijn kwam er uiteindelijk niet omdat de rechter de slagen en verwondingen bewezen achtte. Wel werd hij vrijgesproken voor de beweerde verkrachtingen. De rechter zag immers teveel twijfel om tot een veroordeling hiervoor te komen. Voor de slagen kreeg hij uiteindelijk 4 maanden cel. Met uitstel.