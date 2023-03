Maak van jouw straat een speelstraat tijdens de paasvakantie

Een speelstraat is een (deel van een) straat dat tijdelijk afgesloten wordt voor alle doorgaand gemotoriseerd verkeer en volledig voorbehouden is voor spelende kinderen. Enkel de bewoners, de eigenaars van een garage in de straat en de hulpdiensten mogen nog stapvoets met een motorvoertuig de straat inrijden. Parkeren mag, maar het is aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren, zodat de kinderen meer speelruimte hebben. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers. Stuur je aanvraag per e-mail naar de dienst infrastructuur en mobiliteit ten laatste tegen maandag 20 maart.