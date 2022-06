Maaien van wegbermen gestart

Zottegem Subsidies voor onderhoud fietssnel­we­gen

In 2022 kunnen 28 Oost-Vlaamse lokale besturen rekenen op een subsidie van in totaal 145.000 euro van de provincie Oost-Vlaanderen voor het onderhoud van de fietssnelwegen die op hun grondgebied liggen. Voor Zottegem gaat het om 800 euro per vrijliggende kilometer fietssnelweg.

17 januari