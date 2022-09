Lies en Stijn Baele stellen veebedrijf open op Dag van de Landbouw

Zus en broer Lies en Stijn Baele baten samen een vleesveefokkerij en -mesterij uit in Sint-Lievens-Houtem. In 2005 namen ze het ouderlijk vleesveebedrijf over en sindsdien zijn ze ook gestart met een eigen fokkerij, waar elk jaar 120 dieren geboren worden. “Zo nodig kopen we runderen bij uit eigen streek en de Ardennen. We kruisen runderen van het Belgisch wit-blauw met voornamelijk Franse bloedlijnen om ervoor te zorgen dat de koe haar kalf zo natuurlijk mogelijk zoogt. Hier mag een zoogkoe nog echt een zoogdier zijn. De runderen krijgen een uitgekiend rantsoen, gaan maximaal naar de weide en worden gehuisvest in grote groepen. Er zijn koeborstels en verzorgingsboxen. Kortom, dierenwelzijn, gezondheid en vitaliteit staan hier centraal. De dieren worden in optimale omstandigheden slachtrijp gemaakt. Via grossiers komt het lekkere, natuurlijk gekweekte vlees dan bij de consument terecht", vertellen Lies en Stijn.