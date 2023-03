Leerlingen Klim-Op leren kneepjes van eerste hulp

RESTOTIP. Promenade 18 in Sint-Lie­vens-Hou­tem: Foodsha­ring als extra troef

Amper 15 maanden waren ze open en ze kregen al 13 op 20 in de gerenommeerde restaurantgids Gault&Millau. Van een binnenkomer gesproken voor Promenade 18 op het Marktplein in Sint-Lievens-Houtem. We gingen al eens afhalen tijdens de coronaperiode en vonden het toen al lekker. Daarom gingen we ook eens echt tafelen. Op Valentijnsdag dan nog.