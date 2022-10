LED-verlichting voor gemeentelijke tennisterreinen

Sinds deze zomer kan iedereen de gemeentelijke tennisterreinen online te boeken via de app van Tennis Vlaanderen. Het aan- en uitschakelen van de verlichting wordt via de app geautomatiseerd. Hierdoor zal de verlichting enkele minuten voor en na de reservatie gedimd branden en op het uur van de reservatie 100% branden. Om te kunnen reserveren, moet je je lid maken van Tennis Vlaanderen. Dit is gratis. Nadien kan je via de link ‘reserveer een terrein’ een terrein boeken en betalen via de club KTC2001. Hiervoor moet je geen lid zijn van de KTC2001. Er kan maximum 1 uur gereserveerd worden en wijzigingen aan de reservatie kunnen tot 2 uur voor de aanvang gedaan worden. Er kunnen op voorhand slechts 2 reservaties aangevraagd worden per persoon. Tussen beide reservaties moet minimum 1 uur liggen. Eens een reservatie is afgelopen, kan een nieuwe reservatie aangemaakt worden.