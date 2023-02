Landbouwvoertuig kantelt en hindert even verkeer in Westremstraat

Het zwaar landbouwvoertuig, dat richting kruispunt Stropken in Massemen reed, kwam naast de rijbaan terecht. De chauffeur probeerde nog te corrigeren maar kon niet voorkomen dat het gevaarte kantelde en in de gracht kwam te liggen. Hij had geluk dat zijn tractor recht bleef staan waardoor hij de landbouwmachine snel kon loskoppelen. Hierdoor raakte de weg maar even versperd met hinder voor het verkeer tot gevolg. Het is niet voor het eerst dat er op die plaats een voertuig naast de rijbaan raakt.