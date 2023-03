Laadpalen in Sint-Lievens-Houtem: 8 publieke en er zijn er nog op komst

In Sint-Lievens-Houtem kan je een elektrische wagen opladen op het Marktplein (4), parking Hofkouter (2) en aan NEC De Pastorie langs de Halleweg in Zonnegem. “Vorig jaar in september maakten we aan Engie nog vier locaties over: Letterhoutemdorp, Sint-Antoniusstraat, Vlierzeledorp en parking Hofhouter ter hoogte van de losloopweide voor honden. Ook warenhuis Okay heeft plannen om twee laadpalen te zetten opp haar parking", zegt burgemeester Tim De Knyf.

Het laadtarief is afhankelijk van de concessie waaronder de laadpaal geplaatst is en varieert van 0,61 EUR/ kWh tot 0,73 EUR/ kWh. Wil je als particulier een laadpaal plaatsen, moet je met enkele voorwaarden rekening houden. “Het is niet aan te raden om uw elektrische wagen op te laden via een ‘gewoon’ stopcontact. Europese stopcontacten zijn niet getest om urenlang onafgebroken zo een hoog vermogen aan te kunnen. Laden via het stopcontact gaat bovendien een stuk trager. De laadsnelheid van een laadpaal ligt tot zeven keer hoger dan een klassiek stopcontact. U laat m.a.w. best een laadpaal installeren. Het laadpunt moet op een apart circuit en een aparte zekering worden aangesloten. Een nieuwe keuring achteraf is daarom verplicht", zegt De Knyf.