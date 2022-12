KWB kerststal staat al voor de 64ste keer op marktplein

De kwb-kerststal staat al 64 jaar ononderbroken op het marktplein in Sint-Lievens-Houtem. “Weliswaar eerst nog in een oudere versie, maar sedert begin de jaren negentig is de kerststal helemaal vernieuwd. Ook de prachtige grote beelden doorstonden al die jaren. Dit stuk Houtems erfgoed willen we nog lang in ere te houden. We streven er dan ook naar om onze kerststal zo goed mogelijk te onderhouden. De vrijwillige financiële bijdragen van de voorbijgangers in het kerststalbakje zorgen er voor dat we de stal en zijn bewoners op gepaste wijze kunnen blijven verzorgen", zegt Paul De Roo.