Kookclub voor mannen kookt Roemeens

Grotenberge RESTOTIP. Kasteel Breivelde in Grotenber­ge: lunch combineren met wandeling in het park

Kasteel Breivelde in het gelijknamige park in Grotenberge: dat is lekker eten in een feeëriek decor. Kasteel Breivelde biedt een gevarieerd aanbod. Een romantisch diner met z’n twee, een pannenkoek in de namiddag, een BBQ en cocktails in de zomer, een sprookjesachtig huwelijksfeest: alles is mogelijk voor het Breiveldeteam. Wij gingen lunchen.

10 november