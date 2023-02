Kleuters BS Hofkouter trekken naar de bib: "Goed leren begint bij goed lezen"

Erpe-Mere Nieuwe energiemo­du­le LuQas van Qbus verlaagt je elektrici­teits­re­ke­ning: “En dat zonder in te boeten op je Quality’

Het innovatieve bedrijf Qbus, sinds 2008 in Erpe-Mere te vinden, is helemaal klaar om een plekje te veroveren in de elektriciteitskasten van iedereen met een warmtepomp, een laadpaal of beide. De firma ontwikkelde een module die beide efficiënter kan aansturen door rekening te houden met de door zonnepanelen opgewekte energie en de dit jaar ingevoerde piektarieven. “We rekenen er op dat onze installatie binnen vijf jaar in 100.000 woningen te vinden zal zijn.” De voorspelde terugverdientijd en winst is dan ook indrukwekkend.

