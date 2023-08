KIJK. Wagen vat vuur op oprit in IJshoutestraat

Een kortsluiting onder de motorkap lag vermoedelijk aan de basis van de brand. Een buurtbewoner die de vlammen opmerkte, snelde meteen ter hulp in afwachting van de komst van de brandweer. “Ik heb meteen de brandblussers uit onze wagens gehaald en die leeggespoten op de motorkap. Daarna zijn we emmers water over de wagen blijven gieten tot de brandweer er was. Op die manier hebben we toch erger voorkomen want de woning bleef gevrijwaard", vertelt Wim Van Driessche. Brandweerpost Sint-Lievens-Houtem was snel ter plaatse en wist het vuur snel te doven. Tijdens de interventie van de hulpdiensten bleef een deel van Hauwerzele afgesloten voor het verkeer. Bij de brand raakte niemand gewond.