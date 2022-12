Juf Patricia krijgt musical als afscheid

Herzele/Zottegem Zwarte vlaggen voor veiliger N42: Pro Rondweg­vrien­den zijn getalm beu

De ‘Pro Rondwegvrienden’ uitten hun ongenoegen over het uitblijven van de rechttrekking van de N42 tussen Godveerdegem en Steenhuize-Wijnhuize. In een brief - die zich richten aan de bevoegde minister, gouverneur en burgemeester - hopen ze dat er in 2023 snel beterschap komt. “Dit dossier dient het algemeen belang, want verkeersveiligheid is geen hol woord.”

21 december