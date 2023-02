Inwoners kunnen gratis reflecterend huisnummer aanvragen

Bij een interventie van de hulpdiensten telt elke seconde. Door het zoeken naar het juiste huisnummer gaat soms kostbare tijd verloren. Volgens artikel 23 van het algemeen politiereglement is iedereen verplicht om aan de straatkant van het gebouw, op een goed zichtbare manier een huisnummer aan te brengen. Een reflecterend huisnummer is (nog) niet verplicht maar is nog duidelijker voor de postbode of de hulpdiensten. Je kan hiervoor na afspraak terecht bij de dienst grondgebiedszaken in het gemeentehuis.