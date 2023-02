Inex lanceert ontwerpwedstrijd voor nieuw etiket: daguitstap met hele klas voor winnaar

Zottegem De renners laten de Padde­straat links liggen tijdens deze Ronde van Vlaanderen, maar Romeinse soldaten marcheren wel over de beruchte kassei­strook

De Paddestraat zal dit jaar dan toch in het nieuws komen. In september marcheren Romeinse soldaten over de kasseistrook. Hiermee hebben de 25-jaarlijkse Caesarfeesten in het centrum van Velzeke een wereldprimeur te pakken. En dan hebben we het nog niet over de gladiatorengevechten gehad.

