Houtemse Plantenbeurs gaat op tuinenbezoek in Zeeland

In elke tuin komen de deelnemers meer te weten over de visie op tuinarchitectuur, tuinaanleg en groendecoratie. Elke tuineigenaar brengt een ‘persoonlijk tuinverhaal’. Er komen vooral kleinere particuliere tuinen aan bod, maar ook een kwekerij staat op het programma. “Het verblijf is voorzien in het viersterrenhotel Van Der Valk in het charmante stadje Goes. ’s Avonds is er een uitgebreid Italiaans buffet en ’s ochtends staat een heerlijk ontbijt klaar. In de tuinen is er persoonlijke begeleiding door Kris Van Cauter, tuin- en landschapsarchitect uit Erpe-Mere", zegt Dedeurwaerder. Meer info kan verkregen worden bij Jo Dedeurwaerder op het nummer 0477/41.87.54. Een flyer aanvragen kan door een mail te sturen naar jodedeurwaerder@gmail.com .