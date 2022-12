Houtemse burgemeester Tim De Knyf (NH) vormt mee front tegen verplichte gemeentefusies 

Sint-Lievens-Houtem22 burgemeesters vormen burgemeestersfront en vragen alle partijen duidelijkheid over de toekomst van de gemeenten in Vlaanderen. Ook Tim De Knyf, burgemeester van Sint-Lievens-Houtem, doet mee. De burgemeesters vragen duidelijkheid over al dan niet verplichte fusies voor gemeenten.

“Samen met 21 collega burgemeesters van meerdere Vlaamse gemeenten over de partijgrenzen heen hebben we dit burgemeestersfront opgericht omdat we uitermate begaan zijn met de toekomst van onze gemeenten. Dit manifest is een eerste actie van ons burgemeestersfront, waarbij we alle Vlaamse partijen oproepen om eindelijk eens duidelijke antwoorden te geven over de toekomst van onze gemeenten”, zegt burgemeester Tim De Knyf.

Onder meer de burgemeesters van Glabbeek, Heuvelland, Linter, Sint-Martens-Latem en Middelkerke sluiten zich aan bij de oproep. “De Vlaamse regelgeving maakt vandaag al gemeentefusies mogelijk en gemeenten kunnen -indien ze dat wensen- hiervoor vrijwillig kiezen. Wij zijn dus absoluut niet tegen de mogelijkheid van vrijwillige fusies in de toekomst. Maar wij zijn het wel beu dat sommigen er vandaag een regelrecht fusiespook van gemaakt hebben. Het instrument van deze vrijwillige fusies wordt gewoon misbruikt door bepaalde pleidooien met het dreigement dat er anders verplichte fusies vanuit Vlaanderen zullen volgen”, zeggen ze. “Onze inwoners hebben daarom voor de Vlaamse verkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen in 2024 het absolute recht op een duidelijk standpunt van elke Vlaamse partij over gedwongen gemeentefusies en het omvormen van onze 300 Vlaamse gemeenten naar nog slechts 100 gemeenten.”

“Er zijn intussen al voldoende studies uit het buitenland dat het fuseren tot grotere gemeenten vooral de uitgaven deden stijgen zonder dat de dienstverlening er beter werd. Onze gemeenten zijn bovendien ook helemaal niet zo klein, want van alle EU-landen zijn er maar negen die gemiddeld grotere gemeenten hebben dan Vlaanderen”, zegt Tim De Knyf. “Het huidig politiek discours van sommigen is vooral een gebrek aan respect voor alle gemeenten van klein tot groot die zich elke dag inzetten voor hun inwoners. En door bepaalde pleidooien over gemeentefusies wordt er enkel maar onzekerheid gecreëerd. Daarom willen we met ons burgemeestersfront eindelijk alle duidelijke partijstandpunten kennen met hun langetermijnvisie over de toekomst van onze Vlaamse gemeenten. Vorige week werd er een brief gestuurd naar alle partijvoorzitters in Vlaanderen om hun partijstandpunt kenbaar te maken over eventuele gedwongen fusies na 2024.”

