Heropstart Natuur Educatief Centrum met nieuwe coördinator en nieuw programma

In 2018 kwamen 2.700 leerlingen langs op het NEC, waarvan 30% scholieren uit Sint-Lievens-Houtem. Op die 30% wil het huidig bestuur ten volle inzetten. “Er zijn kleuterprogramma’s en programma’s voor de lagere school. Die werden afgestemd op de leeftijd van de kinderen, hun lichamelijke, hun cognitieve en hun socio-emotionele ontwikkeling. Zo gaat de derde graad zelfstandig aan het werk met het veldwerkboek. Ze onderzoeken de waterkwaliteit van de poel, nemen grondstalen om de bodem beter te bestuderen, meten de omtrek en de hoogte van bomen. De kleuters beleven de natuur met al hun zintuigen. Ze voelen welk weer het is, luisteren naar de stemmen van de natuur en ruiken de geuren van de lente", vertelt burgemeester Tim De Knyf.

De tuin van de pastorie en het achterliggende bos zijn vrij toegankelijk voor voetgangers tussen zonsopgang en zonsondergang. Geocachen met het gezin is ook mogelijk. Op het domein liggen drie virtuele schatten verborgen. “Via het NEC willen we de Houtemse jeugd warm maken voor de plaatselijke natuur. Liefde voor de natuur ontwikkel je door te spelen, te ontdekken en te beleven. De wind voelen op je wangen, de vogels horen fluiten, bloemgeuren opsnuiven en schitterende kleuren bekijken. We willen de kinderen en de natuur samenbrengen, want kinderen en natuur met elkaar in contact brengen, is goed voor de kinderen én goed voor de natuur. Als mensen daadwerkelijk door de natuur geraakt worden, zullen ze er beter voor zorgen. Ze zullen gezonder en gelukkiger worden en zich duurzamer gedragen’, aldus De Knyf.