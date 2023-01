Herbebossing Doolaegebos in Zonnegem

Bomen planten op Valentijn, het begint op een traditie te lijken in Sint-Lievens-Houtem. Ook in 2017 werd een bos aangeplant op Valentijn ter hoogte van Cotthem. Voorafgaand aan deze plantdag werd door het gemeentebestuur ook een gedichtenwedstrijd georganiseerd. Aan alle leerlingen van de lagere school werd gevraagd een gedicht te schrijven over de natuur, de bomen, het klimaat, de toekomst. Per graad wordt een winnend gedicht gekozen. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de plantdag van Doolaegebos. “De drie mooiste gedichten ontvangen een prijs. Eén gedicht krijgt een speciaal plaatsje in het nieuwe Valentijnsbos", zegt schepen van Onderwijs Jo Vermeulen (NH).