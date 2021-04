Hangjongeren tonen geslachtsdeel en vallen kinderen en lesgeefster kunstacademie lastig

Aalst Apparte­mens­ge­bouw even geëvacu­eerd na problemen aan lift­schacht

15 april In de Gentsestraat in Aalst zijn woensdagavond de bewoners van een appartementsgebouw even geëvacueerd nadat er rookontwikkeling was ontstaan in een liftschacht. Opvallend, want de lift had recent nog maar een onderhoud gehad.