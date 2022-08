Grote verkeersimpact door Belgisch kampioenschap Wielrennen

De evenementensite (Marktplein) is voor gemotoriseerd verkeer enkel bereikbaar via de straat Polbroek. Bezoekers kunnen er parkeren op het fietspad. Er is ook parking voorzien op de Keiberg en in de Nederweg. Let op, deze zijn enkel te bereiken via de oversteekplaatsen in Bavegem en Vlierzele. De parking van Allgro is enkel voorzien voor de renners. De wedstrijden brengen een grote verkeersimpact met zich mee, omdat Belgische kampioenschappen enkel mogen plaatsvinden op een gesloten parcours. Dit wil zeggen dat er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk is op het parcours van 8 tot 18.15 uur. Het is wel toegelaten om te wandelen en te fietsen langs het parcours. Om veiligheidsredenen is de Fabrieksstraat, die niet op het parcours ligt, enkel toegankelijk voor voetgangers en volgwagens van de wedstrijd.